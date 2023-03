Bayern Monaco | Muller | “Con Messi sempre risultati positivi | Ronaldo era un problema per noi”

(Di giovedì 9 marzo 2023) L’attaccante del, Thomas, ha parlato deiquasiottenuti contro, a differenza di quanto succedeva con Cristiano. Il fantasista argentino infatti ha vinto solo due volte contro il club della Baviera, in ben dieci confronti in carriera. Queste le sue parole: “Isono quasiquando affrontiamo. Cristianoai tempi del Real Madrid invece era il nostro grande. Nonostante ciò ho grande rispetto per, reduce da un Mondiale straordinario. E’ stato un vero trascinatore per l’Argentina”. SportFace.

Commenta per primo 'Sono sicuro che faremo una grande gara'. Parlava così Marco Verratti, centrocampista del Psg , alla vigilia dell'attesissima sfida dei parigini in casa delvalevole per gli ottavi di Champions League. Il regista abruzzese però, non sapeva ancora cosa lo avrebbe atteso il giorno dopo la sfida in casa dei tedeschi persa 2 - 0: netta ...Solidarietà nei confronti dei tifosi dell'Eintracht Francoforte. Così si spiega lo striscione esposto ieri dai sostenitori delcontro il ministro dell'Interno italiano Matteo Piantedosi. 'No ai divieti ai tifosi. Piantedosi uomo di m****'. Il governo italiano aveva infatti negato ai sostenitori dell'Eintracht di ...Due miliardi di motivi per essere delusi. Anzi, due miliardi di euro, per arrivare alla stessa conclusione. Così com'è, non va. Dopo la batosta con il, il Psg stamane fa di nuovo i conti, salati, con la sua sete di gloria che lo acceca e puntualmente lo porta lontano dalla retta via. Lontano da quella Champions League che poi è l'unico ...

Bayern Monaco-Psg, risultato 2-0: la maledizione continua, Mbappé non basta Corriere della Sera

L'ex difensore della Juventus è stato tra i migliori in campo in Bayern-PSG: presenza, leadership e un salvataggio su Messi: De Ligt sontuoso.Anzi, due miliardi di euro, per arrivare alla stessa conclusione. Così com’è, non va. Dopo la batosta con il Bayern Monaco, il Psg stamane fa di nuovo i conti, salati, con la sua sete di gloria che lo ...