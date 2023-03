Bayern Monaco | De Ligt | «Qui sto bene come all’Ajax»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Bayern Monaco, striscione di insulti contro il ministro Piantedosi - CB_Ignoranza : “Il nostro macellaio taglia il lungo braccio del Qatar” Dopo aver visto il clima pazzesco del muro giallo del Boru… - Eurosport_IT : BAYERN AI QUARTI ???? Dopo l'1-0 dell'andata, il Bayern Monaco vince ancora ed elimina il PSG, staccando il pass per… - tripalosky99 : RT @90ordnasselA: Queste sono le sostituzioni che ieri il Bayern Monaco ha effettuato contro il Psg. Ricordiamo: bilancio in attivo. Ingioc… - P3droFavale : @Inter Bayern Monaco - Inter gol di Nicola Berti -

Le parole di Matthijs De Ligt, difensore del, sullo stile di gioco della squadra bavarese. I dettagli Matthijs De Ligt ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida trae PSG. PAROLE - "La cosa importante è che ...Le parole di Yann Sommer, portiere del, dopo il passaggio del turno in Champions League contro il PSG Yann Sommer ha parlato dopo la vittoria delcontro il PSG. Il portiere svizzero ha ringraziato De Ligt per l'...Contestato a Cutro, ma non solo . I tifosi delsi sono scagliati contro il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, con uno striscione di insulti scritto in italiano mostrato durante la partita di Champions League contro il ...

Bayern Monaco-Psg, risultato 2-0: la maledizione continua, Mbappé non basta Corriere della Sera

La Juventus è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto sfide contro formazioni tedesche in competizioni UEFA (4V, 3N), l’unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Bayern Monaco il 16 marzo ...Champions League il Milan vola ai quarti di finale. A Londra non era proprio impresa semplice ma il Diavolo riesce a reggere e superare Il Tottenham. La squadra di Pioli soffre il giusto e quando la s ...