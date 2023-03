Bayen Monaco | Nagelsmann | 'Se giochiamo come stasera | possiamo fare tutto'

(Di giovedì 9 marzo 2023) Julian, tecnico del Bayern, ha parlato così dopo la vittoria in Champions contro il Psg: "dipende da...

Negli ultimi tempi si è parlato di Pavard , attualmente accasato alcon un contratto sino al 2024 ma che al tempo stesso potrebbe essere conteso dal Barcellona (sempre che il francese ...Parliamo di Borussia Dortmund,, Chelsea, Ajax, Lipsia e Manchester City. Il Manchester United ha debiti per 751 milioni di euro (+141 milioni), segue l' Atletico Madrid con 536 milioni (+...... sorpreso nell'occasione si parte! Calcio d'avvio battuto dalnella tradizionale maglia rossa, PSG in quella blu notte si osserva un minuto di silenzio come dimostrazione di sostegno a ...

Bayern Monaco-Psg 2-0, rivivi la diretta: Nagelsmann elimina Messi Corriere dello Sport

Il Milan supera alla grande l’ostacolo Tottenham e vola ai quarti di finale della Champions League 2023, un traguardo che mancava da tempo ormai immemore per i rossoneri (dalla stagione 2011-12 con el ...MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Bayern Monaco completa l’opera iniziata al Parco dei Principi e all’Allianz Arena vince 2-0 sul Paris Saint Germain che saluta la Champions League qualifi ...