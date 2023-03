"Battiti fino a 164". La Morlacchi sconvolge lo studio: un doloroso racconto (Di giovedì 9 marzo 2023) Una confessione inaspettata quella di Jessica Morlacchi. La cantante, ospite di Serena Bortone durante Oggi è un altro giorno ha ammesso di aver sofferto di attacchi di panico. L'occasione per parlare del tema è stata l'ospitata del musicista e produttore discografico Franco Godi. Lui stesso ha confidato la sua tragica esperienza. "Io capisco benissimo cosa vuole dire - è intervenuta la Morlacchi rompendo il silenzio -. Io ho avuto i Battiti anche fino a 164…è terribile". Non è però la prima volta che Jessica si lascia andare a una confessione simile. In una recente intervista, l'artista aveva confessato che dopo il successo e la popolarità non sono mancati diversi periodi bui: "Eravamo bambini ma abbiamo fatto una vita da grandi. Il mio corpo se ne è accorto, ho iniziato a soffrire di attacchi di panico, ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Una confessione inaspettata quella di Jessica. La cantante, ospite di Serena Bortone durante Oggi è un altro giorno ha ammesso di aver sofferto di attacchi di panico. L'occasione per parlare del tema è stata l'ospitata del musicista e produttore discografico Franco Godi. Lui stesso ha confidato la sua tragica esperienza. "Io capisco benissimo cosa vuole dire - è intervenuta larompendo il silenzio -. Io ho avuto ianchea 164…è terribile". Non è però la prima volta che Jessica si lascia andare a una confessione simile. In una recente intervista, l'artista aveva confessato che dopo il successo e la popolarità non sono mancati diversi periodi bui: "Eravamo bambini ma abbiamo fatto una vita da grandi. Il mio corpo se ne è accorto, ho iniziato a soffrire di attacchi di panico, ma ...

