Basket | troppa Virtus Bologna per l’Alba Berlino | playoff di Eurolega ancora più che possibili

(Di giovedì 9 marzo 2023) Laspinge sull’acceleratore e, dopo la sconfitta con il Partizan Belgrado tra le mura amiche, va a battere senza discussioni. 74-96 il punteggio di una partita mai esistita se non nei primi minuti, in cui Kyle Weems e Milos Teodosic dominano con 22 e 21 punti rispettivamente. Si ferma a quota 5 Gabriele Procida per i padroni di casa, il cui top scorer è Jaleen Smith con 12. Pronti via, ed èa partire molto bene, tant’è che con Koumadje sotto le plance le V nere, per i primi quattro minuti, restano a secco. Dopo il 6-0 di Olinde e Smith arriva il risvegliosino di Jaiteh, che inizia a sua volta a farsi sentire con sei punti, mentre Teodosic collabora (8-9). La batteria degli esterni bianconera produce il 14-22 dopo 10?. Gli ospiti sono sempre ...

