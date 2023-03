Basket: Nba. Crollo casalingo di Denver, Phoenix a valanga (Di giovedì 9 marzo 2023) I Nuggets si arrendono contro Chicago, i Suns travolgono Oklahoma City ROMA - Crollo interno di Denver nella notte italiana della regular - season dell'Nba. I Nuggets si arrendono per 117 - 96 ai ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) I Nuggets si arrendono contro Chicago, i Suns travolgono Oklahoma City ROMA -interno dinella notte italiana della regular - season dell'Nba. I Nuggets si arrendono per 117 - 96 ai ...

Sport in tv oggi, giovedì 9 marzo: programma e orari di tutti gli eventi Senza dimenticare l'Eurolega di basket e naturalmente la Nba. Riflettori anche sul cemento statunitense e il grande tennis di Indian Wells. Poi la Parigi - Nizza e gli sport invernali, con un focus ... Nba 2022/23: sconfitta per Denver contro Chicago, tornano al successo i Boston Celtics La notte tra mercoledì 8 marzo e giovedì 9 marzo ha visto la disputa di ben 7 match, tra Eastern e Western Conference. In primo luogo gli Atlanta Hawks hanno vinto in trasferta contro i Washington ...