Basket femminile, Serie A1: Venezia batte Schio all’overtime (Di giovedì 9 marzo 2023) Si è conclusa la ventitreesima giornata del massimo campionato italiano femminile di Basket e il posticipo di questa sera ha visto scendere in campo la Reyer Venezia e Schio. Le due formazioni arrivavano all’appuntamento con morali opposti, con le ospiti reduci dal 109-51 rifilato a Lucca, mentre le padrone di casa avevano ceduto 60-85 in casa con Bologna. Ecco come è andato il derby veneto. UMANA REYER Venezia – FAMILA WUBER Schio 73-72 Se pochi giorni fa Venezia aveva vissuto una partenza shock, subendo un parziale di 0-30 con Bologna, ben diverso è l’avvio di partita contro Schio. Dopo quattro minuti di sostanziale equilibrio (6-7 per le ospiti), un parziale di 13-0 lancia una scatenata Delaere e compagne che vanno al primo stop avanti 22-12. La ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) Si è conclusa la ventitreesima giornata del massimo campionato italianodie il posticipo di questa sera ha visto scendere in campo la Reyer. Le due formazioni arrivavano all’appuntamento con morali opposti, con le ospiti reduci dal 109-51 rifilato a Lucca, mentre le padrone di casa avevano ceduto 60-85 in casa con Bologna. Ecco come è andato il derby veneto. UMANA REYER– FAMILA WUBER73-72 Se pochi giorni faaveva vissuto una partenza shock, subendo un parziale di 0-30 con Bologna, ben diverso è l’avvio di partita contro. Dopo quattro minuti di sostanziale equilibrio (6-7 per le ospiti), un parziale di 13-0 lancia una scatenata Delaere e compagne che vanno al primo stop avanti 22-12. La ...

