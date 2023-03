Basket femminile, Serie A1: Bologna batte Ragusa, colpi esterni di Campobasso, Geas e Crema (Di giovedì 9 marzo 2023) Giornata con parecchie partite da gustare, la 23a che va in scena in un 8 marzo che offre spunti a volontà in vista del big match di domani tra Venezia e Schio. Tre le vittorie in trasferta, tutte importanti in chiave playoff, e il big match va nella direzione di una Virtus Bologna intenzionata a non mollare il finale di annata. BRUSCHI SAN GIOVANNI VALDARNO-LA MOLISANA MAGNOLIA Campobasso 76-88 Di valore il successo di Campobasso, che suda, ma ottiene quota 26 in classifica. Nel primo quarto se la cava meglio San Giovanni Valdarno, con Tassinari, Garrick e Schwienbacher grandi protagoniste, ma il vento gira nel secondo, grazie a una gran fiammata di Battisodo ben assistita da Quinonez e Milapie. All’intervallo è 40-47. Trimboli, al ritorno sul parquet, spinge per il +13 delle molisane, Garrick e Tassinari provano a ridurre il divario, ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) Giornata con parecchie partite da gustare, la 23a che va in scena in un 8 marzo che offre spunti a volontà in vista del big match di domani tra Venezia e Schio. Tre le vittorie in trasferta, tutte importanti in chiave playoff, e il big match va nella direzione di una Virtusintenzionata a non mollare il finale di annata. BRUSCHI SAN GIOVANNI VALDARNO-LA MOLISANA MAGNOLIA76-88 Di valore il successo di, che suda, ma ottiene quota 26 in classifica. Nel primo quarto se la cava meglio San Giovanni Valdarno, con Tassinari, Garrick e Schwienbacher grandi protagoniste, ma il vento gira nel secondo, grazie a una gran fiammata di Battisodo ben assistita da Quinonez e Milapie. All’intervallo è 40-47. Trimboli, al ritorno sul parquet, spinge per il +13 delle molisane, Garrick e Tassinari provano a ridurre il divario, ...

