Basket, Eurolega 2023: Milano supera anche il Partizan e ora può iniziare a sognare i playoff! (Di giovedì 9 marzo 2023) Altra vittoria importantissima per Milano nell'Eurolega 2022-2023. Nella massima competizione del Basket europeo, i ragazzi di coach Ettore Messina battono anche il Partizan Belgrado per 76-62 e conquistano dunque il quinto successo consecutivo. Fondamentali per la squadra lombarda i 14 punti a testa di Billy Baron e Brandon Davies, ma sono molto utili anche i 10 a ciascuno di Kevin Pangos (autore anche di 7 assist) e Shabazz Napier e i 9 punti e 8 rimbalzi di Nicolò Melli. Non servono invece a niente alla compagine serba i 15 dell'ex Kevin Punter e gli 11 di Mathias Lessort. Grazie a questo successo, i meneghini salgono momentaneamente in 13ma posizione con un record di 12-15 e ora possono davvero iniziare a sognare i playoff.

