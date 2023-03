Basket, EuroCup: Trento perde contro Gran Canaria e si allontana dall’ottavo posto (Di giovedì 9 marzo 2023) Altro ko per Trento nell’EuroCup 2022-2023 di Basket. Nella 15ma giornata della seconda competizione europea più importante, la squadra italiana lotta sul campo della capolista Gran Canaria, ma ciò non basta per evitare la sconfitta per 94-88 (30-20, 23-24, 17-15, 24-29). A fine partita il migliore in casa spagnola è Nicolas Brussino con 16 punti e 8 rimbalzi, ma vanno evidenziati anche i 14 a testa di Vitor Benite e Damien Inglis. Non servono invece a niente a Trento i 23 punti di un brillante Matteo Spagnolo (6/10 da due e 2/3 da tre) e i 17 di Diego Flaccadori. In seguito a questo risultato la squadra di Lakovic torna, grazie a un record di 12-3, da sola in vetta al gruppo B, mentre rimane in nona posizione il gruppo di Emanuele Molin, ora con uno score di 2-13 e sempre più lontano ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) Altro ko pernell’2022-2023 di. Nella 15ma giornata della seconda competizione europea più importante, la squadra italiana lotta sul campo della capolista, ma ciò non basta per evitare la sconfitta per 94-88 (30-20, 23-24, 17-15, 24-29). A fine partita il migliore in casa spagnola è Nicolas Brussino con 16 punti e 8 rimbalzi, ma vanno evidenziati anche i 14 a testa di Vitor Benite e Damien Inglis. Non servono invece a niente ai 23 punti di un brillante Matteo Spagnolo (6/10 da due e 2/3 da tre) e i 17 di Diego Flaccadori. In seguito a questo risultato la squadra di Lakovic torna, grazie a un record di 12-3, da sola in vetta al gruppo B, mentre rimane in nona posizione il gruppo di Emanuele Molin, ora con uno score di 2-13 e sempre più lontano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GdB_it : «No game» al Taliercio, la Germani sprofonda in Eurocup contro Venezia - GazzettinoL : brevi di sport del 8 Marzo 2023 Basket Eurocup A Venezia lo scontro italiano tra Umana VE-Germani BS; La Dolomiti… - GdB_it : Eurocup, la Germani affronta la Reyer Venezia: segui il live - PMB_Millennium : Venerdì e sabato il Self Group Millennium Basket è chiamato ad affrontare quattro gare in due giorni, per il girone… - AlbertoRossi70 : Basket, EuroCup – La quindicesima giornata si aprirà martedì 7 marzo con i seguenti due incontri del Gruppo B: Turk… -