Baseball, ITALIA MITICA! Battuta Cuba all’extra inning 6-3: leggendaria vittoria all’esordio del World Classic! (Di giovedì 9 marzo 2023) L’ITALIA, per la terza volta su 55 incontri, batte Cuba in un confronto di qualsiasi livello nel Baseball. Lo fa nella gara d’esordio del World Baseball Classic, che certifica il ruolo di variabile impazzita degli azzurri di Mike Piazza e mette i caraibici sempre più in difficoltà, dopo la sconfitta anche contro l’Olanda. 6-3 il punteggio finale, maturato nel primo (e unico) extra inning. Nei primi due inning Harvey, nella sostanza, annulla i battitori Cubani, mentre per l’ITALIA c’è David Fletcher che, nel secondo, trova un doppio e poi la terza base su sacrificio di Lopez, ma lì si ferma. Altro (gran) doppio di Mastrobuoni nel terzo, poi arrivano Drake e Mujica a mettere in pericolo Harvey, che però è freddissimo nell’evitare punti ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) L’, per la terza volta su 55 incontri, battein un confronto di qualsiasi livello nel. Lo fa nella gara d’esordio delClassic, che certifica il ruolo di variabile impazzita degli azzurri di Mike Piazza e mette i caraibici sempre più in difficoltà, dopo la sconfitta anche contro l’Olanda. 6-3 il punteggio finale, maturato nel primo (e unico) extra. Nei primi dueHarvey, nella sostanza, annulla i battitorini, mentre per l’c’è David Fletcher che, nel secondo, trova un doppio e poi la terza base su sacrificio di Lopez, ma lì si ferma. Altro (gran) doppio di Mastrobuoni nel terzo, poi arrivano Drake e Mujica a mettere in pericolo Harvey, che però è freddissimo nell’evitare punti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ULTIM'ORA #BASEBALL #WorldBaseballClassic: l'#Italia vince all'esordio: storica vittoria contro #Cuba per 6-3 #SkySport - theshieldofspo1 : Buona la prima per gli azzurri di Mike Piazza al WBC 2023 #TSOS // #WorldBaseballClassic // #Italia // #Baseball - OA_Sport : World Baseball Classic 2023: vittoria spettacolo dell'Italia all'esordi! 6-3 su Cuba all'extra inning, un successo… - AR10ym : RT @Baseball_it: Giovedì a Taichung l’Italia debutta al World Classic con la corazzata Cuba di Redazione - - samuelpeix : RT @SkySport: ULTIM'ORA #BASEBALL #WorldBaseballClassic: l'#Italia vince all'esordio: storica vittoria contro #Cuba per 6-3 #SkySport -