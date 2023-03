Baseball: esordio vincente degli azzurri al World Classic, battuta Cuba 6-3 (Di giovedì 9 marzo 2023) Taichung, 9 mar. - (Adnkronos) - Clamoroso inizio del World Baseball Classic per gli azzurri di Mike Piazza che hanno battuto 6-3 Cuba agli extra inning al Taichung Stadium. Si tratta appena della terza vittoria nella storia della Nazionale italiana contro i Cubani in 55 sfide (1 pareggio e 51 sconfitte il bilancio complessivo). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Taichung, 9 mar. - (Adnkronos) - Clamoroso inizio delper glidi Mike Piazza che hanno battuto 6-3agli extra inning al Taichung Stadium. Si tratta appena della terza vittoria nella storia della Nazionale italiana contro ini in 55 sfide (1 pareggio e 51 sconfitte il bilancio complessivo).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ULTIM'ORA #BASEBALL #WorldBaseballClassic: l'#Italia vince all'esordio: storica vittoria contro #Cuba per 6-3 #SkySport - samuelpeix : RT @SkySport: ULTIM'ORA #BASEBALL #WorldBaseballClassic: l'#Italia vince all'esordio: storica vittoria contro #Cuba per 6-3 #SkySport - SnowsharkFC : RT @SkySport: ULTIM'ORA #BASEBALL #WorldBaseballClassic: l'#Italia vince all'esordio: storica vittoria contro #Cuba per 6-3 #SkySport - MorenoMartini2 : RT @SkySport: ULTIM'ORA #BASEBALL #WorldBaseballClassic: l'#Italia vince all'esordio: storica vittoria contro #Cuba per 6-3 #SkySport - ilnonnosimpson : RT @SkySport: ULTIM'ORA #BASEBALL #WorldBaseballClassic: l'#Italia vince all'esordio: storica vittoria contro #Cuba per 6-3 #SkySport -