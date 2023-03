Baronissi, al via la campagna per la donazione del sangue (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBaronissi (Sa) – Una sola donazione di sangue può fare la differenza, per aiutare a salvare la vita di un paziente onco-ematologico. Con questo messaggio gli studenti e i docenti dell’I.I.S. Margherita Hack di Baronissi (SA) invitano le persone tra i 18 e i 65 anni al nuovo appuntamento per la donazione di sangue organizzato da AIL Salerno, che si terrà domenica 19 marzo dalle 8:00 alle 12:00 presso la Chiesa di Maria SS. Di Costantinopoli a Baronissi. È possibile donare in sicurezza, prenotando il proprio turno allo 089 2750969. Per lanciare questa campagna di sensibilizzazione, i ragazzi hanno realizzato una locandina e un bellissimo reel, visibile nelle pagine Facebook @ailsalerno e Instagram @ail.salerno, in cui sono ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Una soladipuò fare la differenza, per aiutare a salvare la vita di un paziente onco-ematologico. Con questo messaggio gli studenti e i docenti dell’I.I.S. Margherita Hack di(SA) invitano le persone tra i 18 e i 65 anni al nuovo appuntamento per ladiorganizzato da AIL Salerno, che si terrà domenica 19 marzo dalle 8:00 alle 12:00 presso la Chiesa di Maria SS. Di Costantinopoli a. È possibile donare in sicurezza, prenotando il proprio turno allo 089 2750969. Per lanciare questadi sensibilizzazione, i ragazzi hanno realizzato una locandina e un bellissimo reel, visibile nelle pagine Facebook @ailsalerno e Instagram @ail.salerno, in cui sono ...

