Barista ucciso a Milano | arrestato 73enne salentino Accusati dell' omicidio

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ci sarebbero motivi economici dietro l’nel quartiere Corvetto di un cittadino cinese, titolare di un bar di, all’interno del quale era stato freddato alle 7:15 del mattino con 7 colpi di pistola, di cui 4 lo hanno centrato al torace e uno al collo, una settimana prima di Natale. Gli inquirenti, che hanno condotto le indagini grazie alle immagini del delitto filmate dalle telecamere di sicurezza installate nel bar ed a quellee strade limitrofe, hanno eseguito a Lecce un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di undi origini salentine ma residente in provincia di, accusato di aver assassinato il 35enne Ruiming Wang, conosciuto come ‘Paolo’, lo scorso 19 dicembre. Inoltre, in passato l’anziano aveva lavorato nella zona di piazza Angilberto, dove sorge ...