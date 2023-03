Barcellona-Real Madrid, i blaugrana indosseranno una maglia inedita: c’entra la partnership con Spotify (FOTO) (Di giovedì 9 marzo 2023) Mancano solo più dieci giorni a Barcellona-Real Madrid. El Clasico – oltre alla sua solita importanza culturale – sarà una partita cruciale per la classifica, con i blaugrana al primo match point virtuale stagionale per la conquista del campionato. A fare notizia però, per l’ennesima volta è un’qualcosa che va al di fuori del rettangolo verde di gioco. Nello specifico, il club della Catalunya ha siglato un nuovo accordo commerciale, che verrà messo in mostra grazie ad una divisa personalizzata proprio nella sfida contro i blancos. Barcellona-Real Madrid Nuova partnership in arrivo: il Barcellona indosserà un kit con il logo della cantante Rosalia Secondo l’emittente radiofonica RAC1 il Barcellona scenderà ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 marzo 2023) Mancano solo più dieci giorni a. El Clasico – oltre alla sua solita importanza culturale – sarà una partita cruciale per la classifica, con ial primo match point virtuale stagionale per la conquista del campionato. A fare notizia però, per l’ennesima volta è un’qualcosa che va al di fuori del rettangolo verde di gioco. Nello specifico, il club della Catalunya ha siglato un nuovo accordo commerciale, che verrà messo in mostra grazie ad una divisa personalizzata proprio nella sfida contro i blancos.Nuovain arrivo: ilindosserà un kit con il logo della cantante Rosalia Secondo l’emittente radiofonica RAC1 ilscenderà ...

