Barcellona, Lewandowski: «Il futuro? Non penso a quanto resterò, voglio restare ai massimi livelli» (Di giovedì 9 marzo 2023) Le parole di Robert Lewandowski sul suo futuro: «voglio continuare ai massimi livelli per qualche anno ancora, più di uno o due» Robert Lewandowski ha parlato in un’intervista al magazine del Barcellona. Di seguito le sue parole sulla stagione e sul suo futuro. Barcellona – «Il DNA di questa squadra è cercare sempre il bel gioco, ma il calcio cambia e dobbiamo adattarci. Dieci anni fa il loro gioco non funzionava allo stesso modo di adesso, forse il tiki-taka oggi non funzionerebbe. Nel calcio non è facile cambiare le cose in una settimana o in un mese, bisogna essere pazienti, ma siamo sulla buona strada. Dobbiamo credere che tutto sia possibile, quindi vincere Coppa e LaLiga, ma è ancora presto. In Champions gli infortuni ci ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Le parole di Robertsul suo: «continuare aiper qualche anno ancora, più di uno o due» Robertha parlato in un’intervista al magazine del. Di seguito le sue parole sulla stagione e sul suo– «Il DNA di questa squadra è cercare sempre il bel gioco, ma il calcio cambia e dobbiamo adattarci. Dieci anni fa il loro gioco non funzionava allo stesso modo di adesso, forse il tiki-taka oggi non funzionerebbe. Nel calcio non è facile cambiare le cose in una settimana o in un mese, bisogna essere pazienti, ma siamo sulla buona strada. Dobbiamo credere che tutto sia possibile, quindi vincere Coppa e LaLiga, ma è ancora presto. In Champions gli infortuni ci ...

