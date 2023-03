Barbui | “Non sottovalutate le infiammazioni” Una ricerca apre nuove strade

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 marzo 2023) Bergamo. Il progetto RICO può avere un grande impatto sulla prevenzione e sulla terapia dei malati. Si tratta di unacollaborativa (RICO è l’acronimo diCollaborativa) promossa da FROM, Ospedale Papa Giovanni XXIII e ATS Bergamo che intende indagare il ruolo dell’infiammazione cronica sullo sviluppo di gravi malattie quali l’infarto, l’ictus, i tumori. Ne parliamo con Tiziano, Direttore Scientifico FROM FondazioneOspedale di Bergamo – ETS. Perché l’argomento “infiammazione” è oggi meritevole di progetti dida parte di FROM e del nostro Ospedale? Negli ultimi 7-8 anni sono stati pubblicati numerosi lavori scientifici che hanno dimostrato come alcuni geni che regolano la formazione delle cellule del sangue sono mutati e che il meccanismo che spiega molte ...