Bando endotermiche - Acea: "Serve una soluzione all'impasse sullo stop nel 2035" (Di giovedì 9 marzo 2023) L'Acea interviene sullo stallo politico che ha portato al rinvio del voto sullo stop alla vendita di auto a benzina o diesel per il 2035. L'associazione europea dei costruttori, infatti, ha diffuso un comunicato per chiedere alla Commissione europea e al Consiglio Ue di individuare "una soluzione all'attuale impasse" sulla proposta legislativa per la riduzione delle emissioni di auto e furgoni, "che doveva essere convertita in legge all'inizio di marzo". La richiesta è stata motivata con la necessità di fornire a un'industria alle prese con una trasformazione radicale le certezze necessarie per pianificare gli investimenti. Essenziale la neutralità tecnologica. L'Acea prende atto che l'accordo dello scorso ottobre tra Commissione, Parlamento e ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 9 marzo 2023) L'intervienestallo politico che ha portato al rinvio del votoalla vendita di auto a benzina o diesel per il. L'associazione europea dei costruttori, infatti, ha diffuso un comunicato per chiedere alla Commissione europea e al Consiglio Ue di individuare "unaall'attuale" sulla proposta legislativa per la riduzione delle emissioni di auto e furgoni, "che doveva essere convertita in legge all'inizio di marzo". La richiesta è stata motivata con la necessità di fornire a un'industria alle prese con una trasformazione radicale le certezze necessarie per pianificare gli investimenti. Essenziale la neutralità tecnologica. L'prende atto che l'accordo dello scorso ottobre tra Commissione, Parlamento e ...

