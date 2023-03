Bando delle endotermiche - Acea: "Si trovi una soluzione all'empasse sullo stop al 2035" (Di giovedì 9 marzo 2023) L'Acea interviene sullo stallo politico che ha portato al rinvio del voto sullo stop alla vendita di auto a benzina o diesel per il 2035. L'associazione europea dei costruttori, infatti, ha diffuso un comunicato per chiedere alla Commissione europea e al Consiglio Ue di individuare "una soluzione all'attuale empasse" sulla proposta legislativa per la riduzione delle emissioni di auto e furgoni, "che doveva essere convertita in legge all'inizio di marzo". La richiesta è stata motivata con la necessità di fornire a un'industria alle prese con una trasformazione radicale le certezze necessarie per pianificare gli investimenti. Essenziale la neutralità tecnologica. L'Acea prende atto che l'accordo dello scorso ottobre tra Commissione, ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 9 marzo 2023) L'intervienestallo politico che ha portato al rinvio del votoalla vendita di auto a benzina o diesel per il. L'associazione europea dei costruttori, infatti, ha diffuso un comunicato per chiedere alla Commissione europea e al Consiglio Ue di individuare "unaall'attuale" sulla proposta legislativa per la riduzioneemissioni di auto e furgoni, "che doveva essere convertita in legge all'inizio di marzo". La richiesta è stata motivata con la necessità di fornire a un'industria alle prese con una trasformazione radicale le certezze necessarie per pianificare gli investimenti. Essenziale la neutralità tecnologica. L'prende atto che l'accordo dello scorso ottobre tra Commissione, ...

