Bandiere Ue contro l'incubo Mosca Georgia sull'orlo della guerra civile (Di giovedì 9 marzo 2023) Il governo vuole varare una legge bavaglio contro stampa e ong che ricalca quella russa . La popolazione è scesa in piazza sfidando la polizia: parlamento assediato, tensione alle ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Il governo vuole varare una legge bavagliostampa e ong che ricalca quella russa . La popolazione è scesa in piazza sfidando la polizia: parlamento assediato, tensione alle ...

