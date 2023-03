Baldanzi, non solo Napoli: c’è anche l’interesse dell’Inter (Di giovedì 9 marzo 2023) Il giocatore dell’Empoli Tommaso Baldanzi avrebbe suscitato l’interesse da parte del Napoli, ma anche dell’Inter. Tommaso Baldanzi sarebbe nel mirino di Inter e Napoli. A … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 9 marzo 2023) Il giocatore dell’Empoli Tommasoavrebbe suscitatoda parte del, ma. Tommasosarebbe nel mirino di Inter e. A … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Empoli, c'è l'interesse del Napoli per Baldanzi, ma spunta anche quello dell'Inter - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Empoli, c'è l'interesse del Napoli per Baldanzi, ma spunta anche quello dell'Inter - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Empoli, c'è l'interesse del Napoli per Baldanzi, ma spunta anche quello dell'Inter - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Empoli, c'è l'interesse del Napoli per Baldanzi, ma spunta anche quello dell'Inter - apetrazzuolo : GAZZETTA - Empoli, c'è l'interesse del Napoli per Baldanzi, ma spunta anche quello dell'Inter -