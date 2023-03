Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : ??ULTIM'ORA - Dramma in #Campania, uomo si lascia cadere dal secondo piano e muore >> -

22:08:59 Un escursionista ha perso la vita ieri sulla Grigna Settentrionale (2.410 metri), sopra l'abitato di Pasturo (Lecco), in Valsassina. L'uomo Francesco Luiso, 33 anni di, ma residente a Milano sarebbe precipitato in un canalone mentre stava affrontando l'escursione assieme ad alcuni amici che non sono rimasti coinvolti nell'incidente. E' stato dato l'allarme ...I grifoni agganciano l' Ascoli chea piombo dopo il 3 - 0 rimediato in casa del ... Cosmi, Semplici, D'e chi più ne ha più ne metta. Il rientro dell'ex Stellone A proposito di subentro,...... perché l'Italia è sull'orlo del baratro e non viperché si salva in extremis; in secondo ... L'anno comincia con l'omicidio di Salvatore, sovrintendente della polizia di stato, e di sua ...

Aversa, precipita dal balcone: professore di 48 anni muore sul colpo Teleclubitalia.it

Quando i soccorritori sono giunti sul posto purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del professore ...Ancora un dramma consumatosi in questi minuti ad Aversa dove un uomo precipita dal secondo piano perdendo la vita.