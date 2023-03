Avellino, Rastelli ritrova un difensore per la sfida con il Foggia (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ conto alla rovescia per la sfida con il Foggia per l’Avellino di Massimo Rastelli. La squadra ha sostenuto una seduta pomeridiana di allenamento. Dopo una prima parte di riscaldamento, i biancoverdi hanno svolto un’esercitazione collettiva di possesso palla. Successivamente l’allenamento è continuato con una partitella a tema e si è concluso con due esercitazioni parallele in cui la difesa è stata divisa dalla restante parte della squadra. La buona notizia arriva da Ramzi Aya che nel pomeriggio si è aggregato nuovamente al gruppo. Jacopo Dall’Oglio ha continuato nel programma di terapie per smaltire l’infortunio. Avellino-Foggia, bloccata la vendita dei biglietti per i tifosi ospiti L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ conto alla rovescia per lacon ilper l’di Massimo. La squadra ha sostenuto una seduta pomeridiana di allenamento. Dopo una prima parte di riscaldamento, i biancoverdi hanno svolto un’esercitazione collettiva di possesso palla. Successivamente l’allenamento è continuato con una partitella a tema e si è concluso con due esercitazioni parallele in cui la difesa è stata divisa dalla restante parte della squadra. La buona notizia arriva da Ramzi Aya che nel pomeriggio si è aggregato nuovamente al gruppo. Jacopo Dall’Oglio ha continuato nel programma di terapie per smaltire l’infortunio., bloccata la vendita dei biglietti per i tifosi ospiti L'articolo proviene da Anteprima24.it.

