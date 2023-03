Autonomia differenziata | De Luca contro Calderoli | «Torniamo a fare le persone serie»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Autonomia differenziata, la Conferenza delle Regioni approva il progetto di legge proposto dal ministro Roberto… - demagistris : Sappiamo che il Presidente della Regione #Occhiuto appartiene a quella classe dirigente politica che ha distrutto l… - Agenparl : Sanità e autonomia differenziata, la proposta del Movimento 5 Stelle - - michele_nudo : Diamo spazio a idee e proposte su sicurezza sul lavoro, fisco, previdenza, occupazione , autonomia differenziata, s… - ItaliaNewsTW : -

Così, a margine di un evento a palazzo Santa Lucia, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca parlando dell'. "Io capisco pure Calderoli, si doveva fare l'elezione ...Il governo Schifani rimane in silenzio come è successo sull'". "Emendamento su fondi extraregionali" I deputati regionali hanno anche fatto il punto sulla dotazione dei fondi ...In Italia questo stato di cose finirà per aggravare la frattura esistente tra nord e sud , che la proposta dell'presentata dall'attuale governo renderà inevitabile. A un ...

Altamore (Partito Democratico), per la scuola siciliana l’autonomia differenziata avrebbe un impatto nefasto Tecnica della Scuola

Sindacato in allarne per il progetto di autonomia differenziata proposto dal Governo. Le ragioni saranno spiegate domani, alle 17 nella Sala di rappresentanza del Comune di Carrara, in un dibattito or ...Ci vorranno tanti miliardi! É la previsione di spesa che circola in giro per mettere a terra i Lep con il contributo economico-finanziario dei costi e fabbisogni standard. Sembra che - in presenza del ...