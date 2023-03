Automobilismo | Fia | figlio di Mohammed Ben Sulayem morto in un incidente stradale a Dubai

(Di giovedì 9 marzo 2023), 9 mar. - (Adnkronos) - Il mondo dei motori piange la scomparsa di Saif Muhammad bin Salim,del presidente della FiaBenin seguito a unavvenuto nella giornata di martedì, 7 marzo, a. A comunicare la notizia è stata la Federazione Automobilistica degli Emirati attraverso i propri account social: "L'Emirates Automobiles Organization porge le sue più sentite condoglianze a SaifAhmed bin Salim, presidente della Federazione Internazionale Automobilistica (Fia), per la morte delSaif Muhammad bin Salim". Saif Muhammad bin Salim, che aveva solo 29 anni, era un grande appassionato di auto e per due stagioni (2016 e 2017) ha gareggiato nel ...

Mohammed Ben Sulayem è una figura di spicco del mondo dell'automobilismo. Al presidente della Fia vanno le condoglianze di FormulaPassion.it.

Il figlio del presidente della Fia è morto: Saif Ben Sulayem è deceduto in un incidente stradale Corriere della Sera

Lo scontro fatale è avvenuto nelle strade di Dubai. Il giovane, 29 anni, che faceva il pilota, aveva corso anche in F4 gareggiando contro piloti emergenti della F1 come Piastri e Sargeant ...Diverse testate arabe hanno riportato la scomparsa del giovane figlio del presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem ...