Auto elettrica, fregatura servita: le aziende traslocano in Usa e Cina (Di giovedì 9 marzo 2023) Ci etichettavano come dei reietti, degli inquinatori, dei distruttori del pianeta, contrari a qualsiasi programma di sostenibilità e transizione green. E invece salta fuori che aveva ragione proprio quella (piccola) fetta che, da sempre, ha posto numerosi dubbi e scetticismi circa gli incentivi all’utilizzo dell’Auto elettrica, in sostituzione di diesel e benzina. Ebbene sì, non c’è solo il grave peso economico che le famiglie europee dovrebbero sostenere per cambiare il proprio Autoveicolo – nell’eventuale ipotesi in cui lo stop Ue alla vendita dei motori a combustione dal 2035 dovesse ottenere il via libera definitivo – ma si tratterebbe anche di un vero e proprio suicidio geopolitico per il nostro continente. Da una parte, infatti, Europa e Stati Uniti primeggiano da decenni nel campo dell’Automotive a diesel e ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 9 marzo 2023) Ci etichettavano come dei reietti, degli inquinatori, dei distruttori del pianeta, contrari a qualsiasi programma di sostenibilità e transizione green. E invece salta fuori che aveva ragione proprio quella (piccola) fetta che, da sempre, ha posto numerosi dubbi e scetticismi circa gli incentivi all’utilizzo dell’, in sostituzione di diesel e benzina. Ebbene sì, non c’è solo il grave peso economico che le famiglie europee dovrebbero sostenere per cambiare il proprioveicolo – nell’eventuale ipotesi in cui lo stop Ue alla vendita dei motori a combustione dal 2035 dovesse ottenere il via libera definitivo – ma si tratterebbe anche di un vero e proprio suicidio geopolitico per il nostro continente. Da una parte, infatti, Europa e Stati Uniti primeggiano da decenni nel campo dell’motive a diesel e ...

