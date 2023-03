Australia pronta a comprare cinque sottomarini nucleari dagli USA (Di giovedì 9 marzo 2023) L’Australia sarebbe pronta a comprare almeno cinque sottomarini a propulsione nucleare dagli USA. L’acquisto farebbe parte di un patto di sicurezza del Pacifico AUKUS stipulato nel settembre 2021 tra USA, Australia e Regno Unito. Australia pronta a comprare sottomarini nucleari dagli USA Secondo quanto riferito da funzionari statunitensi, l’Australia dovrebbe annunciare l’acquisto di almeno cinque Leggi su periodicodaily (Di giovedì 9 marzo 2023) L’sarebbealmenoa propulsione nucleareUSA. L’acquisto farebbe parte di un patto di sicurezza del Pacifico AUKUS stipulato nel settembre 2021 tra USA,e Regno Unito.USA Secondo quanto riferito da funzionari statunitensi, l’dovrebbe annunciare l’acquisto di almeno

