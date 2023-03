Attenzione a Kubo

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 9 marzo 2023) Abbastanza a sorpresa, la Real Sociedad è in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra basca nelle ultime quattro stagioni si è sempre qualificata all’Europa League ma in questa sembra aver fatto un ulteriore salto di qualità. Parte del merito va a uno dei suoi giocatori più peculiari e interessanti, Takefusa, chiamato spesso anche Take, che si sta dimostrando uno dei migliori giocatori di questa stagione stagione di Liga. Pur provenendo da due posti lontanissimi tra loro come il Giappone e la Norvegia, la storia di Takeha diversi punti di contatto con quella di Martin Odegaard., come Odegaard, è un ragazzo prodigio che ha lasciato casa giovanissimo, è passato per il Real Madrid senza lasciare traccia e ha fatto fatica a sbocciare nei vari prestiti. Per entrambi il punto di svolta è ...