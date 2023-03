Attacco nucleare in corso | beffa hacker contro radio e tv russe

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : 'Solo pura barbarie' dice Zelensky sull'attacco russo notturno a #Kiev, #Zaporizhzhia e altre 8 regioni. 81 missili… - Agenzia_Italia : La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia è rimasta senza energia elettrica a seguito di un attacco russo. Pesan… - CarloneDaniela : RT @MarceVann: Josep #Borrell: 'L'attacco russo contro la centrale nucleare di #Zaporizhzhia mostra ancora una volta che la #Russia stia ce… - Bolpet : RT @MarceVann: Josep #Borrell: 'L'attacco russo contro la centrale nucleare di #Zaporizhzhia mostra ancora una volta che la #Russia stia ce… - giovannilegena : RT @MarceVann: Josep #Borrell: 'L'attacco russo contro la centrale nucleare di #Zaporizhzhia mostra ancora una volta che la #Russia stia ce… -

Paura alle stelle a Ekaterinburg e nella regione di Sverdlovsk, ma c'è chi dice anche a Mosca, per l'annuncio alla televisone e in dario di un bombardamento atomico. Ma erano i pirati del ...'Mi dispiace dire che il rischio di un incidenteè aumentato molto nelle ultime ore' con l'a Zaporizhzhia, che 'ha creato una disconnessione dalla rete elettrica ucraina, aumentando ......51 Aiea: "A Zaporizhzhia stiamo giocando con il fuoco" 11:14 Ucraina, Simson: "A Zaporizhzhia enorme rischio" 10:23 Transnistria: "Sventatoterroristico ucraino" 10:08 Zelensky: "...

Russia, tv e radio annunciano "attacco nucleare" ma erano hacker Adnkronos

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "Per la prima volta la Russia ha utilizzato nei raid diversi tipi di missili. Sono stati utilizzati ben sei Kinzhal (arma ipersonica a capacità nucleare): è un attacco che non ...«Nella centrale nucleare di Zaporizhzhia c’è abbastanza diesel per garantire il funzionamento dell’impianto con i generatori per 15 giorni». È l’allarme lanciato dal direttore dell’Agenzia internazion ...