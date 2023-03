ATP Indian Wells 2023, Matteo Berrettini rassicura: “Mi sento bene, sto preparando il match contro Taro Daniel” (Di giovedì 9 marzo 2023) Segnali positivi. Matteo Berrettini è reduce dall’esperienza negativa dell’ATP500 di Acapulco: il ritiro nei quarti di finale contro il danese Holger Rune, per un problema al polpaccio della gamba, aveva posto l’accento sulla questione infortuni che riguarda da tempo il romano. Un aspetto molto critico che l’ha costretto spesso e volentieri ad alzare bandiera bianca, non potendo esprimere il suo miglior tennis. Dalla California, in vista dell’esordio del 10 marzo contro il giapponese Taro Daniel nel secondo turno del Masters1000 di Indian Wells, arrivano buone notizie. Berrettini, infatti, si sta allenando e la sua gamba sembra rispondere bene alle sollecitazioni. Da capire, però, quale sarà la sua tenuta se dovesse ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) Segnali positivi.è reduce dall’esperienza negativa dell’ATP500 di Acapulco: il ritiro nei quarti di finaleil danese Holger Rune, per un problema al polpaccio della gamba, aveva posto l’accento sulla questione infortuni che riguarda da tempo il romano. Un aspetto molto critico che l’ha costretto spesso e volentieri ad alzare bandiera bianca, non potendo esprimere il suo miglior tennis. Dalla California, in vista dell’esordio del 10 marzoil giapponesenel secondo turno del Masters1000 di, arrivano buone notizie., infatti, si sta allenando e la sua gamba sembra risponderealle sollecitazioni. Da capire, però, quale sarà la sua tenuta se dovesse ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : ATP Indian Wells 2023, Matteo Berrettini rassicura: “Mi sento bene, sto preparando il match contro Taro Daniel” - - infoitsport : Atp Indian Wells - Stabiliti i giorni in cui scenderanno in campo Sinner e Berrettini - Ubitennis : ATP Indian Wells: ritorno amaro per Monfils, Nakashima vince il derby con Isner. Avanti Wu e Lehecka - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Indian Wells, #Sonego subito fuori con Kubler. #Berrettini trova il giapponese Daniel - Gazzetta_it : Indian Wells, #Sonego subito fuori con Kubler. #Berrettini trova il giapponese Daniel -