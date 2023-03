ATP Indian Wells 2023 | Jannik Sinner | “Voglio fare bene nei Masters1000 | sto lavorando tanto”

(Di giovedì 9 marzo 2023)si sta preparando per il suo esordio neldi. Sul cemento della California, l’altoatesino disputerà il primo incontro, a partire dal secondo turno visto il Bye che il suo essere testa di serie gli ha concesso. L’azzurro se la vedrà contro il vincente della sfida odierna tra il croato Borna Gojo e il francese Richard Gasquet. Reduce da uno stato influenzale che non gli ha permesso di disputare il torneo di Marsiglia,è giunto negli Stati Uniti una settimana fa per essere pronto ad affrontare il Sunshine Double, ovvero i due tornei in successioni die di Miami. “Siamo arrivati circa una settimana fa, mi sono allenato perché dopo Marsiglia non ho avutotempo di farlo perché ...

Segnali positivi. Matteo Berrettini è reduce dall'esperienza negativa dell'ATP500 di Acapulco: il ritiro nei quarti di finale contro il danese Holger Rune, per un problema al polpaccio della gamba, av ...