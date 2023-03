ATP Indian Wells 2023: c’è Taro Daniel per Berrettini. Bene Schwartzman e Lehecka, Monfils con poco ritmo (Di giovedì 9 marzo 2023) È tempo di Sunshine Double. Cominciato stanotte il Masters1000 di Indian Wells, primo di due grandi tornei sul cemento americano che danno il via alla primavera tennistica e che regalano un discreto numero di punti per la classifica. Si parte con la parte bassa del tabellone, con le relative teste di serie che conoscono il loro destino. In quella zona è rimasto solo Matteo Berrettini dopo il ko di ieri di Lorenzo Sonego. Il romano verrà tenuto a battesimo dal giapponese Taro Daniel, che proveniente dalle qualificazioni ha battuto lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Sarà il quinto confronto fra i due, con l’azzurro che ha avuto ragione nelle ultime tre occasioni. Partita comunque da prendere con le pinze, con il giapponese che si è portato fino ai quarti di Acapulco la scorsa settimana sconfiggendo al ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) È tempo di Sunshine Double. Cominciato stanotte il Masters1000 di, primo di due grandi tornei sul cemento americano che danno il via alla primavera tennistica e che regalano un discreto numero di punti per la classifica. Si parte con la parte bassa del tabellone, con le relative teste di serie che conoscono il loro destino. In quella zona è rimasto solo Matteodopo il ko di ieri di Lorenzo Sonego. Il romano verrà tenuto a battesimo dal giapponese, che proveniente dalle qualificazioni ha battuto lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Sarà il quinto confronto fra i due, con l’azzurro che ha avuto ragione nelle ultime tre occasioni. Partita comunque da prendere con le pinze, con il giapponese che si è portato fino ai quarti di Acapulco la scorsa settimana sconfiggendo al ...

