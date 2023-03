Atletica | i raduni in vista dei Mondiali | la 4×100 di Jacobs e Ceccarelli a Roma

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 9 marzo 2023)– Preparare la stagione e avvicinarsi al meglio agli appuntamenti clou dell’anno, ovvero idi Budapest in agosto, preceduti dagli Europei a squadre di Chorzow in giugno. Si terrà a, allo stadio Paolo Rosi, da lunedì 13 a venerdì 17 marzo, il raduno degli staffettisti dellaal maschile e al femminile. Il centro di preparazione olimpica di Formia ospiterà invece il raduno delle staffette 4×400 da lunedì a sabato. Sempre a Formia il training camp degli ostacoli.– Gli uomini, campioni olimpici in carica, dovranno cercare nei prossimi mesi la qualificazione per la rassegna iridata in Ungheria. Le donne, bronzo europeo a Monaco di Baviera, hanno già guadagnato il pass entrando in finale lo scorso anno aidi Eugene. Tra gli sprinter selezionati, per la ...