Atletica | festa del cross | Battocletti | Aouani | Zoghlami e Cavalli attesi a Gubbio

Gubbio, 9 mar. - (Adnkronos) - Non mancheranno i quattro campioni in carica della passata edizione: Nadia Battocletti, Iliass Aouani, Ala Zoghlami e Ludovica Cavalli. Sabato e domenica la festa del cross di Gubbio (Perugia), nello scenario del parco del Teatro Romano, è pronta ad accogliere l'entusiasmo di circa 2500 atleti, tra cui alcuni dei big azzurri, alla ricerca dei titoli italiani. Si gareggia anche per i Campionati di Società (aperti agli atleti stranieri), per i titoli a staffetta assoluti e master, e per i titoli U16 contesi dalle rappresentative regionali. È prevista diretta tv su RaiSport domenica dalle 10.50 alle 12.15. Le altre gare della domenica saranno trasmesse in diretta streaming su Atletica.tv dalle 9.

