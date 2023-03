Atletica, Festa del Cross: al via anche Battocletti, Aouani, Zoghlami e Cavalli (Di giovedì 9 marzo 2023) Ci saranno anche i quattro campioni in carica della passata edizione alla Festa del Cross nello scenario del Teatro Romano di Gubbio: Nadia Battocletti, Iliass Aouani, Ala Zoghlami e Ludovica Cavalli. Sabato e domenica si sfideranno circa 2500 atleti, tra cui alcuni dei big azzurri, alla ricerca dei titoli italiani. Si gareggia anche per i Campionati di Società (aperti agli atleti stranieri), per i titoli a staffetta assoluti e master, e per i titoli U16 contesi dalle rappresentative regionali. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Ci sarannoi quattro campioni in carica della passata edizione alladelnello scenario del Teatro Romano di Gubbio: Nadia, Iliass, Alae Ludovica. Sabato e domenica si sfideranno circa 2500 atleti, tra cui alcuni dei big azzurri, alla ricerca dei titoli italiani. Si gareggiaper i Campionati di Società (aperti agli atleti stranieri), per i titoli a staffetta assoluti e master, e per i titoli U16 contesi dalle rappresentative regionali. SportFace.

