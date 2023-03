Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Atletica Coppa Europa di lanci: oggi gli azzurri partono per Leiria - atleticaitalia : ?? ??????????????????: ????????, ????????????, ??????????????, ???????????? ??... ???? Sabato e domenica la Coppa Europa a Leiria, oggi la partenza az… - FidalPiemonte : #atletica #lanci E' il fine settimana della Coppa Europa a Leiria, in Portogallo. In gara anche i piemontesi Daisy… - OA_Sport : Atletica, Coppa Europa di lanci 2023: i convocati dell’Italia, spiccano Zane Weir e Sara Fantini - - SalvatoreSamp : RT @tg2rai: #Atletica, #Ceccarelli vince la medaglia d'oro nei 60 metri agli europei indor. Secondo #Jacobs. Sci, #Goggia conquista la sua… -

... realizzando undici gol complessivi, mostrando anche una certa freschezza. Hanno avuto ... In patria gli uomini di Arne Slot sono reduci da cinque vittorie consecutive tra campionato e...... Verratti e Neymar (assente, infortunato e out per tutta la stagione) non ha valore in... intendo Messi mentre i bavaresi hanno dimostrato una condizionee una rabbia agonistica esaltata ...È stato proprio lui a supervisionare il successo della candidatura del Qatar per ladel Mondo ... i Campionati mondiali di ginnastica artistica del 2018, i Campionati del mondo di...

Atletica, Coppa Europa di lanci 2023: i convocati dell'Italia, spiccano Zane Weir e Sara Fantini OA Sport

A Baku (Azerbaijan) è iniziata la terza tappa della Coppa del Mondo 2023 di ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale riservato ai singoli attrezzi. Prima giornata riservata alle qualif ...Sabato e domenica la Coppa Europa a Leiria, oggi la partenza azzurra per il Portogallo. In pedana nel peso il campione europeo indoor, e Leo in cerca di riscatto. Al femminile il bronzo europeo del ...