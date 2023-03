Atalanta, Hojlund e il dente avvelenato contro il Napoli 4 mesi dopo l’andata (Di giovedì 9 marzo 2023) L’attaccante dell’Atalanta Rasmus Hojlund ritrova il Napoli: avversario che all’andata non è riuscito ad incidere al meglio Non c’è occasione migliore di ripresentarsi dopo tanto tempo per far vedere la crescita riscontrata in questi mesi, soprattutto se si tratta di un attaccante come Rasmus Hojlund che a 20 anni si è preso l’attacco dell’Atalanta migliorando domenica dopo domenica. La sfida contro il Napoli sarà anche importante per questioni di classifica e morale, per il numero 17 nerazzurro si tratta di un match particolare. Mercato? Assolutamente no, bensì si tratta quell’avversario che all’andata aveva lasciato, in parte, un segno al ragazzo. Durante ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 marzo 2023) L’attaccante dell’Rasmusritrova il: avversario che alnon è riuscito ad incidere al meglio Non c’è occasione migliore di ripresentarsitanto tempo per far vedere la crescita riscontrata in questi, soprattutto se si tratta di un attaccante come Rasmusche a 20 anni si è preso l’attacco dell’migliorando domenicadomenica. La sfidailsarà anche importante per questioni di classifica e morale, per il numero 17 nerazzurro si tratta di un match particolare. Mercato? Assolutamente no, bensì si tratta quell’avversario che alaveva lasciato, in parte, un segno al ragazzo. Durante ...

