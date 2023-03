Asus ROG Zephyrus M16: disponibile il nuovo laptop da gaming (Di giovedì 9 marzo 2023) Asus annuncia la disponibilità in Italia del nuovo laptop gaming ROG Zephyrus M16 (2023) con tegnologia e componentistica avanzata Asus Republic of Gamers (ROG), multinazionale di Taiwan, ha annunciato la disponibilità in Italia del suo laptop gaming Asus ROG Zephyrus M16 (2023) GU604, presentato a gennaio in occasione dell’evento For Those Who Dare: Maxed Out, nell’ambito del CES 2023. Asus ROG Zephyrus M16 accelera il gaming e il multitasking con un processore Intel Core i9-13900H di 13a generazione. Con una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 laptop e un MUX Switch dedicato, NVIDIA Advanced Optimus e il supporto G-SYNC, ogni gioco viene eseguito al ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 9 marzo 2023)annuncia la disponibilità in Italia delROGM16 (2023) con tegnologia e componentistica avanzataRepublic of Gamers (ROG), multinazionale di Taiwan, ha annunciato la disponibilità in Italia del suoROGM16 (2023) GU604, presentato a gennaio in occasione dell’evento For Those Who Dare: Maxed Out, nell’ambito del CES 2023.ROGM16 accelera ile il multitasking con un processore Intel Core i9-13900H di 13a generazione. Con una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090e un MUX Switch dedicato, NVIDIA Advanced Optimus e il supporto G-SYNC, ogni gioco viene eseguito al ...

