ASUS | le schede madri sono pronte per i nuovi AMD Ryzen serie 7000 3D V-Cache

(Di giovedì 9 marzo 2023) Leper i processori AMDcon 3D V-. Le nuove versioni del BIOS per leX670 e X670E supportano i più recenti processori AMD ad alte prestazioni È già pronta l’ultima versione del BIOS con AMD AGESA 1005 Patch C. L’aggiornamento per leche aumenta le prestazioni di gioco per i processori AMDX3D 3D V-infatti ha annunciato proprio nelle ultime ore la disponibilità di quest’aggiornamento Bios per le sue...

Dall'introduzione delle grafiche di nuova generazione, come le più recenti NVIDIA GeForce ... ha progettato così ROG Hyperion, per offrire uno chassis resistente ed elegante, già pronto per ... Al momento non sembrano esserci test su madri X670, ma è plausibile che la situazione non sia ...

Schede madri ASUS Intel serie 700 e 600: fino a 192 GB di memoria ... IlSoftware.it

Le schede madri ASUS sono pronte per i processori AMD Ryzen serie 7000 con 3D V-Cache grazie al nuovo aggiornamento del BIOS..ASUS lancia in Europa la scheda madre MicroATX TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4: scopriamola nei dettagli tecnici chiave e nel prezzo ufficiale.