Assunzioni Ryanair | come e dove candidarsi alle selezioni

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo anni terribili per il turismo in generale, e le compagnie aeree in particolare, finalmente si riparte. Lo dimostra la nuova ricerca di personale di. Ricordate i tristi titoli di prima pagina sui voli tagliati, gli aeroporti deserti, le prenotazioni cancellate in massa, le fosche previsioni sul futuro? Acqua passata, per fortuna. Le compagnie aeree spiccano di nuovo il volo, in tutti i sensi. Prova ne sia l’offerta di lavoro lanciata da, arcinoto colosso dei voli low-cost. Ecco tutti i dettagli e le istruzioni peroffre un corso di formazione gratuito per assistenti di volo con vari benefit – AnsaFoto (Ilovetrading.it)Per l’esattezza, l’annuncio arriva da Crewlink, partner di. L’azienda organizzerà un recruiting day a Bari, previsto per martedì 28 ...