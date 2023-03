Assunzioni Cotral 2023 | profili richiesti | requisiti e come candidarsi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 9 marzo 2023)in vista da parte della società dei trasportiper questi prossimi mesi del, le figure richieste sono tante, diverse e variegate, sintomo di una richiesta molto forte di personale da parte dell’azienda che vuole così dare una rinfrescata al proprio organico. Dunque, non solo autisti,ci si potrebbe aspettare, ma anche responsabili per la manutenzione, ad esempio, oppure nel settore della sostenibilità, e molto altro ancora. Continuate a leggere se siete interessati! Concorsi pubblici, 450.000entro il 2025: dove e: le posizioni richieste efare domanda Il lavoro in Italia langue. E non sono pochi coloro i quali sono alla ...