Assegno unico e conguagli Inps, arrivano i pagamenti della rivalutazione: ecco a chi spettano (Di giovedì 9 marzo 2023) . Le mamme italiane saranno contente: finalmente arriva l’Assegno unico, con tanto di arretrati dell’Inps per i mesi di gennaio e febbraio. Infatti, come riportavamo anche in un nostro precedente articolo, nonostante la Legge di Bilancio facesse partire la norma già a gennaio, le verifiche dell’Inps avevano impedito a diversi nuclei familiari di beneficiare dell’aiuto. Almeno fino a oggi, dove le verifiche di validità si sono svolte completamente e i pagamenti potrebbero arrivare già nelle prossime settimane. Arriva l’Assegno unico con gli arretrati Inps Come ci arriva in redazione, già diversi nuclei familiari che lamentavano la mancata erogazione del pagamento, all’inizio del mese di marzo hanno visto il recupero dei primi due mesi del 2023, ovvero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 marzo 2023) . Le mamme italiane saranno contente: finalmente arriva l’, con tanto di arretrati dell’per i mesi di gennaio e febbraio. Infatti, come riportavamo anche in un nostro precedente articolo, nonostante la Legge di Bilancio facesse partire la norma già a gennaio, le verifiche dell’avevano impedito a diversi nuclei familiari di beneficiare dell’aiuto. Almeno fino a oggi, dove le verifiche di validità si sono svolte completamente e ipotrebbero arrivare già nelle prossime settimane. Arriva l’con gli arretratiCome ci arriva in redazione, già diversi nuclei familiari che lamentavano la mancata erogazione del pagamento, all’inizio del mese di marzo hanno visto il recupero dei primi due mesi del 2023, ovvero ...

