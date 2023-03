Assegno unico | arrivano gli arretrati e i conguagli | a chi spettano

(Di giovedì 9 marzo 2023) Se in questi giorni state ricevendo un accredito da parte dell’Inps inferiore rispetto alla solita cifra dell’, non allarmatevi: si tratta delo delle maggiorazioni spettanti relative al mese di gennaio. Il pagamento “diverso” dipende dalle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023: stiamo parlando della rivalutazione degli importi sulla base dell’inflazione e delle maggiorazioni per famiglie numerose.L’che sta arrivando in questi giorni non è l’di marzo, bensì ilo con gliriferiti al mese di gennaio. Questo perché a gennaio 2023 non sono stati adeguati in tempo i versamenti agli ...

... le istruzioni Modello Redditi Persone Fisiche 2023: determinazione del reddito prodotto Le deduzioni nel modello Redditi Persone Fisiche 2023 Le detrazioni: cosa cambia con l'e ...Se in questi giorni state ricevendo un accredito da parte dell'Inps inferiore rispetto alla solita cifra dell', non allarmatevi: si tratta del conguaglio delle maggiorazioni spettanti relative al mese di gennaio. Il pagamento "diverso" dipende dalle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023:...Alla Leopolda è nata l'idea dell'per i figli, che oggi è legge dello Stato. Il Terzo polo è lo spazio naturale per chi proviene, come me, da una cultura popolare e cattolica. E sarà ...

