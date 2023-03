(Di giovedì 9 marzo 2023) Se in questi giorni state ricevendo un accredito da parte dell’Inps inferiore rispetto alla solita cifra dell’, non allarmatevi: si tratta delo delle maggiorazioni spettanti relative al mese di gennaio. Il pagamento “diverso” dipende dalle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023: stiamo parlando della rivalutazione degli importi sulla base dell’inflazione e delle maggiorazioni per famiglie numerose.L’che sta arrivando in questi giorni non è l’di marzo, bensì ilo con gliriferiti al mese di gennaio. Questo perché a gennaio 2023 non sono stati adeguati in tempo i versamenti agli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Assegno unico, arrivano gli arretrati e i conguagli: a chi spettano - QuiFin… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Arretrati Assegno unico Inps: arrivano i pagamenti della rivalutazione, ecco… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Assegno unico: Inps, da marzo 2022 a gennaio 2023 erogati 14,3 miliardi di e… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Inps: assegno unico per 14,3 miliardi fino a gennaio 2023 - Borsa Italiana - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Oltre 14 miliardi di euro erogati dall'Inps per l'assegno unico universale -… -

Questo vale per tutti tranne che per le famiglie con figli che sommano anche la quota attribuita all'. La residenza scenderà da dieci a cinque anni. In base a questi criteri, il "nuovo" ...Per le famiglie numerose infatti, dai prossimi mesi l'Isee terrà conto anche dell'apporto fornito dall'per i figli, 'in modo tale da ricevere più di ora', ha spiegato la titolare del ......le novità per le detrazioni nella nuova riforma del Fisco in arrivo Come cambiano le detrazioni con nuova riforma del Fisco 2023 Nuove detrazioni uniche possibili per diverse voci come...

Arretrati Assegno unico Inps: arrivano i pagamenti della rivalutazione, ecco a chi spettano ilmessaggero.it

Assegno unico e conguagli Inps, arrivano i pagamenti della rivalutazione: ecco a chi spettano. Le mamme italiane saranno contente: finalmente arriva l’assegno unico, con tanto di arretrati dell’INPS p ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...