Assalto a Capitol Hill, il servizio fuorviante di Tucker Carlson in difesa dello sciamano QAnon e di Donald Trump (Di giovedì 9 marzo 2023) Un breve video tratto dal programma televisivo "Tucker Carlson Tonight", in onda sul canale americano Fox News, mostra il noto sciamano QAnon, alias Jacob Chansley durante l'Assalto di Capitol Hill insieme ad alcuni agenti. Immagini inedite, una parte delle oltre 40.000 ore di filmati concessi dal presidente della Camera Kevin McCarthy ai media. Secondo la narrazione del conduttore Tucker Carlson, noto sostenitore di Donald Trump, si sostiene che nessuno degli agenti abbia ostacolato Jacob Chansley durante la sua presenza all'interno dell'edificio. Il servizio trasmette un messaggio chiaro, ossia che ci sia stata una sorta di collaborazione tra gli agenti e lo ...

