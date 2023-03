(Di giovedì 9 marzo 2023) Kristjannasce il 9 marzo 2002, e oggi compie 21 anni. Nello stesso giorno in cuicelebra i 115 anni della sua gloriosa storia. Un segno delper ilnerazzurro. STESSO COMPLEANNO – Oggi, nel giorno in cuifesteggia 115 anni di storia, Kristjancompie 21 anni. Al primo anno in nerazzurro, ilalbanese sta trovando poco spazio. E, soprattutto nelle ultime settimane, sembra ai margini delle rotazioni di Simone Inzaghi. Tuttavia il suoè fuori discussione, come dimostra anche l’investimento fatto in estate. Questo il messaggio delper celebrare il suo 21esimo compleanno: “Tantia Kristjan! Oggi il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi: '#Asllani mezzala? Può farlo ma il suo ruolo è quello di play. Si sta alternando con Brozovic e Calhanogl… - AslanNerazzurro : RT @deliux9: Ringrazio il tifoso interista che attacca Inzaghi per non aver dato 10’ minuti ad Asllani in una partita vinta 2 a 0 ma che tr… - internewsit : Asllani con l'Inter nel destino: gli auguri del club al giovane talento - - helder39691713 : RT @deliux9: Ringrazio il tifoso interista che attacca Inzaghi per non aver dato 10’ minuti ad Asllani in una partita vinta 2 a 0 ma che tr… - xelagrillo : RT @deliux9: Ringrazio il tifoso interista che attacca Inzaghi per non aver dato 10’ minuti ad Asllani in una partita vinta 2 a 0 ma che tr… -

Era l'estate 1998 e Simone veniva da una stagione10 gol nel Brescello. Alla prima giornata di ... Gli stessi di Raoul Bellanova, uno in più rispetto ad. Per loro, nell'Inter di Simone c'è ...... Onana, Calhanoglu, Zanotti,, il ds Ausilio e il suo vice Baccin, gli ex Cambiasso e Samuel ... L'allenatore e i giocatori si prepareranno al meglio, ma prima testa alla garalo Spezia che ...Calhanoglu che sta per rinnovare esu cui l'Inter ha investito tanto e per il futuro, allora potrebbe anche essere Brozovic, ormai a impatto zero a bilancio, a poter dire addio in ...

Bellanova e Asllani, stesso presente ma futuro diverso CalciomercatoInter

Tra Roma e Milano, soltanto Cataldi è riuscito a imporsi davvero in prima squadra dopo essere stato lanciato dall'allenatore piacentino in biancoceleste: non solo Asllani e Bellanova, la panoramica ...Lo spazio che si è ritagliato in stagione Kristjan Asllani all’Inter è decisamente risicato. Decisamente poco lo spazio trovato fin qui in stagione da Kristjan Asllani che, arrivato in estate dall’Emp ...