ASL Roma 1 | al Centro Oncologico del Santo Spirito arriva Paxman Scalp Cooler

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 marzo 2023) Nel corso della giornata dedicata agli screening oncologici e alla prevenzione è stato installato il casco per la prevenzione dell’alopecia delle persone sottoposte a terapia oncologica. In occasione dell’otto marzo, giornata che ha visto l’organizzazione di molteplici eventi a cura della ASL1, tutti fortemente votati agli screening oncologici e alla prevenzione, aldell’ospedaleè stato consegnato ed installato il, il casco con Sistema di Refrigerazione del cuoio capelluto per la prevenzione dell’alopecia delle persone sottoposte a terapia oncologica. Il macchinario, consegnato alla presenza della Dottoressa Patrizia Chierchini, Direttore Area di Direzione Ospedaliera, della Responsabile ...