ASL di Torino: Concorso per 1 Medico del Lavoro

L'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino" ha appena indetto un Bando di Concorso per la ricerca di 1 Dirigente Medico, in disciplina di medicina del Lavoro e sicurezza degli ambienti di Lavoro. Sarà assunto con contratto a tempo indeterminato. 

Concorso ASL di Torino: Cosa c'è da Sapere 

Per partecipare al Bando serve laurea in medicina con specializzazione in Medicina del Lavoro, iscrizione all'Albo, esperienza nella mansione, conoscenza delle normative antinfortunistiche. Si tratta di una Figura Professionale di esperienza, il suo compito é quello si verificare le condizione di sicurezza nelle aziende pubbliche o private, per garantire ai lavoratori un ambiente salubre e protetto. Il Medico si relazione con ...

