Ascolti tv e dati Auditel mercoledì 8 marzo | vince Michelle Hunziker | sorprese Chi l' ha visto e Mare Fuori

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Gli #ascoltitv di ieri sera - pg_chirico : RT @titti97370553: Ma i dati relativi agli ascolti di Dazn? Chinè ha nascosto pure quelli? ???????????? #GiuLeManiDallaJuve #GiuLeManiDallaJuve - CorriereCitta : #AscoltiTv mercoledì 8 marzo 2023: Il concorso, Michelle Impossible, Mare Fuori, Chi l'ha visto?, dati Auditel e sh… - CorriereCitta : #AscoltiTv Il concorso, Michelle Impossible e Mare Fuori 3, chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di mercoledì 8… - rosyrickfreddi : @simone_volponi Bravo Simone la Rai è furba chi faceva ascolti li ha dati via complimenti Rai ?? -

Sono disastrosi glidel pomeriggio di Rai 1 dalla 14 alle 16: Oggi è un altro giorno proprio non va, che succede Ecco idell'8 ...dell'access prime time .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata dell'8marzo: vince Michelle Hunziker. Ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il ...DayTime Pomeriggio, idel 8 marzo 2023 RAI 1 Oggi è un altro giorno : 0.000.000 spettatori con 0.00 % di share. Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con 0.00 % . La vita ...

Ascolti tv di martedì 7 marzo 2023: Sei Donne (17.4%), Chelsea-Borussia Dortmund (13.9%), Belve (5.9%), Le Iene | Dati Auditel SuperGuidaTV

Mercoledì 8 marzo 2023 dati di ascolto da dimenticare: floppano tutti in prima serata. Malissimo Rai 1, chiude al ribasso Michelle Impossible ...La trasmissione di Rete 4 sta soffrendo per gli ascolti e c'è chi la dà già per cancellata. Il conduttore smentisce ma i dati non sono incoraggianti.