Ascoli, per Carnevale bimba si traveste da Giorgia Meloni e la imita. La premier le invia un messaggio (Di giovedì 9 marzo 2023) Una bambina di Ascoli, Letizia Pieroni, ha vestito per Carnevale i panni di Giorgia Meloni. C’è un video che immortala il suo travestimento e nel quale la bambina, con un tricolore annodato al collo, riprende il famoso attacco del remix “Io sono Giorgia”. Non solo: ma rifà anche il verso a Meloni che riprende in aula Debora Serracchiani. E le chiede: “Onorevole Serracchiani, le sembra che io sia un passo indietro agli uomini?”. Un innocente divertimento per la bambina se non fosse che il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, che si è incontrato con la premier, ha fatto vedere il video a Giorgia Meloni e lei ha a sua volta risposto alla bambina: “Letizia, la tua maschera è la più bella di tutto il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 marzo 2023) Una bambina di, Letizia Pieroni, ha vestito peri panni di. C’è un video che immortala il suo travestimento e nel quale la bambina, con un tricolore annodato al collo, riprende il famoso attacco del remix “Io sono”. Non solo: ma rifà anche il verso ache riprende in aula Debora Serracchiani. E le chiede: “Onorevole Serracchiani, le sembra che io sia un passo indietro agli uomini?”. Un innocente divertimento per la bambina se non fosse che il sindaco diMarco Fioravanti, che si è incontrato con la, ha fatto vedere il video ae lei ha a sua volta risposto alla bambina: “Letizia, la tua maschera è la più bella di tutto il ...

